Мария Сыропятова Выставлено на торги непрофильное имущество «Мотовилихинских заводов» Общая стоимость – 6,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинских заводов» выставил на торги доли акций в уставном капитале трёх компаний. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Аукцион назначен на 4 августа, на нём разыграют три лота. Первый – 5% акций в уставном капитале ЗАО «ПНКМ-Краснокамск», начальная цена – 3,7 млн руб. Второй – 1,25% акций в уставном капитале НАО «Специальное машиностроение и металлургия» (начальная стоимость – 2 млн руб.). Третий – 0,9% акций в уставном капитале ВЗО «Техмашэкспорт» с начальной ценой в 905 тыс. руб.

Также на торги могут быть выставлены нежилые и жилые помещения в общежитии ПАО «Мотовилихинских заводов» по ул. Быстрых, 5. Общая стоимость по оценке, проведённой по заказу конкурсного управляющего, составляет 66,3 млн руб. Отчёт об этом также выложен на ЕФРСБ.

Напомним, что ранее на торги были выставлены корпуса и земля ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие также планирует продать УДС «Молот» и музей «Мотовилихинских заводов».





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