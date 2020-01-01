Мария Сыропятова Публичные слушания по альтернативному участку для строительства общежития РЖД назначены на 19 июля Со второго июля с материалами проекта смогут ознакомиться все желающие Поделиться Поделиться Твитнуть

Новая площадка для общежития РЖД

Константин Долгановский

Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений в правила землепользования и застройки Перми, позволяющего разместить десятиэтажное общежитие РЖД на альтернативном земельном участке, пройдут 19 июля 2021 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города.

Новый земельный участок расположен между зданием ДКЖ (ул.Локомотивная, 1) и жилым домом по ул.Боровой, 30. В департаменте также пояснили, что речь идёт об установлении подзоны Ц-4 (в десять этажей) территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4). Ранее решение о проведении публичных слушаний приняли на комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Пермского городского округа.

В администрации Перми также пояснили, что с материалами проекта можно будет ознакомиться со второго по 20 июля 2021 года в администрации Дзержинского района, а также на сайте мэрии.

Напомним, что планируемое размещение общежития на смежном участке за ДКЖ, вызвало протесты общественности и местных жителей. В январе 2021 года несмотря на это депутаты Пермской городской думы поддержали решение о введении соответствующей подзоны. Однако в ситуацию вмешался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, и было найдено альтернативное место под строительство общежития.

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