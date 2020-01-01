Елена Бардукова Дмитрий Махонин: «Строительство гостиницы за ДКЖ никогда не предполагалось и не предполагается» Для здания ведомственного общежития РЖД нашлось альтернативное место Поделиться Поделиться Твитнуть

Новая площадка для общежития РЖД

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём аккаунте в Instagram разместил совместное интервью с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым о строительстве социальных объектов РЖД в Перми. В частности, была названа альтернативная площадка для строительства ведомственного общежития железнодорожников.

Напомним, ещё в феврале прошлого года АО «РЖД» публично озвучило планы по строительству десятиэтажного общежития на 300 мест для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций в районе Черняевского леса (слева от ДКЖ). Новость сразу привлекла внимание экологов и местных жителей, которые высказались против застройки подходов к Черняевскому лесу и выразили опасения, что строительство может также негативно повлиять на экологию лесопарка.

Загвоздка заключалась также в том, что на этой территории установлены ограничения по высотности — до четырёх этажей. РЖД же настаивала на строительстве десятиэтажного здания.

В результате прошедших 14—16 декабря прошлого года публичных слушаний, где обсуждалось введение подзоны Ц-4 (10 этажей), позволяющей построить общежитие за ДКЖ, на ул. Локомотивной, 1, от граждан «поступило более ста обращений». И всё же в январе 2021 года несмотря на протесты общественности депутаты Пермской городской думы поддержали решение о введении соответствующей подзоны.

Сегодня в конфликтной ситуации произошёл новый поворот.

«Понимая сутевую часть вопросов, которые нам задавали общественные организации и экспертное сообщество, мы совместно с руководством Пермского края определили для нашего социального проекта альтернативное место. Оно идёт навстречу вопросам, связанным с сохранением Черняевского леса, обеспечением буферности с точки зрения доступа к этой среде», — заявил Иван Колесников.

Дмитрий Махонин в своём обращении призвал всех, кто беспокоится за Черняевский лесопарк, ориентироваться в первую очередь на официальные данные и информацию, которые исходят от властей.

«Строительство гостиницы за ДКЖ никогда не предполагалось и не предполагается, — заявил губернатор. — Речь идёт о возможности строительства, после проведения соответствующей экспертизы, здания с правой стороны от ДКЖ (если стоять к нему лицом). Сейчас на данном участке растут тополя, состояние которых вызывает опасения. И если решение [об их вырубке] будет принято, компания готова сделать компенсационные высадки, причём более ценных культур».

Это подтвердил и Иван Колесников, сообщив, что при строительстве здания компания планирует использовать так называемый «скандинавский подход», предусматривающий максимальное сохранение зелёных насаждений. Обе стороны заявили также о том, что в первую очередь будут проведены дендрологическая и экологическая экспертиза, и поделились планами по дальнейшему развитию этой территории.

Так, на первых этажах планируется разместить учебный центр для детей в рамках проекта «Детская железная дорога», а также обучающие классы по экологии. В дальнейших планах — благоустройство территории за ДКЖ и возможность в среднесрочной перспективе реконструкции стадиона «Локомотив».

«Наша задача — разъяснить всё, разжевать и объяснить, что на самом деле никакого экологического вреда Черняевскому лесопарку проект не несёт. И точка», — резюмировал губернатор.

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