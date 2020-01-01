Мария Сыропятова В Перми пройдут публичные слушания по альтернативному участку для строительства общежития РЖД Поделиться Поделиться Твитнуть

Новая площадка для общежития РЖД

Константин Долгановский

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Пермского городского округа направила на публичные слушания вопрос об изменении зонирования участка для размещения 10-этажного общежития РЖД. Решение о выделении подзоны Ц-1 в границах территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4) было принято единогласно.

Новый земельный участок под предполагаемое строительство находится между Дворцом культуры железнодорожников (ДКЖ) на ул. Локомотивной, 1 и жилым домом на ул. Боровой, 30.

Публичные слушания по рассмотрению вопроса об изменении зонирования территории, которое позволит на этом участке возвести общежитие, должны быть назначены в ближайшее время.

Напомним, что размещение общежития на смежном участке, уходящем вглубь Черняевского леса (за ДКЖ), вызвало протесты общественности и местных жителей. В январе 2021 года, несмотря на это, депутаты Пермской городской думы поддержали решение о введении соответствующей подзоны. Однако после этого в ситуацию вмешался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в результате было предложено альтернативное место под строительство общежития.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.