Елена Синица Пермская гимназия №17 сменит юридический статус Она будет не бюджетным, а автономным общеобразовательным учреждением Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В Перми гимназия №17 сменит тип бюджетного на автономное общеобразовательное учреждение. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

«Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» г. Перми», — говорится в постановлении.





Также сообщается, что в течение 30 календарных дней с момента опубликования постановления, необходимо подготовить и согласовать изменения, вносимые в устав учреждения.

Кроме этого, не позднее 10 календарных дней со дня государственной регистрации нового статуса, должны быть назначены члены наблюдательного совета.

Отметим, что статус автономного учреждения даст гимназии больше самостоятельности в образовательной, административной и экономической деятельности.

Напомним, ранее получили статус автономного учреждения два пермских вуза — ПГНИУ и ПНИПУ.

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