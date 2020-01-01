Елена Синица
Пермская гимназия №17 сменит юридический статус
Она будет не бюджетным, а автономным общеобразовательным учреждением
В Перми гимназия №17 сменит тип бюджетного на автономное общеобразовательное учреждение. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.
Также сообщается, что в течение 30 календарных дней с момента опубликования постановления, необходимо подготовить и согласовать изменения, вносимые в устав учреждения.
Кроме этого, не позднее 10 календарных дней со дня государственной регистрации нового статуса, должны быть назначены члены наблюдательного совета.
Отметим, что статус автономного учреждения даст гимназии больше самостоятельности в образовательной, административной и экономической деятельности.
Напомним, ранее получили статус автономного учреждения два пермских вуза — ПГНИУ и ПНИПУ.
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