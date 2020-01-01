Елена Синица ПГНИУ сменил юридический статус Теперь это не бюджетное, а автономное учреждение высшего образования Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно приказу Минобрнауки, с 1 февраля ПГНИУ получил статус автономного, а не бюджетного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, в соответствии с изменениями, полное официальное название вуза — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

В связи с этим утверждается и новый устав ПГНИУ, в соответствии с которым вуз обладает автономией. Под этим подразумевается самостоятельность в образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-экономической, инвестиционной деятельности.

«Новый юридический статус открывает перед университетом новые возможности. Мы получаем бóльшую финансовую свободу, можем формировать имущественный комплекс университета, размещать средства в банках, осуществлять закупки в соответствии с нашим внутренним положением. Но бóльшая свобода — это, как всегда, повышенная ответственность за все процессы, протекающие в университете, и их менеджмент», — сообщает врио ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Как отмечают в вузе, этап перехода в автономное учреждение займёт не менее трёх месяцев, так как требуется смена официальной печати, бланков, лицевых счетов вуза, а затем получения нового государственного задания, формирование нового состава учёного совета и нового органа управления — наблюдательного совета.

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