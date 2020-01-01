Пермскому политеху присвоен статус автономного учреждения Приказ Минобрнауки РФ подписан 2 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

ПНИПУ сменил тип с бюджетного на автономное учреждение. Об этом говорится в приказе Минобрнауки России от 2 апреля. Таким образом, в университете будет действовать новый устав и появится наблюдательный совет.

Пермский политех остаётся государственным учреждением. Полное название вуза теперь будет звучать так: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет». Новый статус создаёт для вуза условия финансово-хозяйственной самостоятельности.

В ближайшее время в ПНИПУ пройдёт регистрация нового устава, сменятся официальные бланки, печати, лицевые счета и др.

Изменения коснутся также филиалов вуза в Чайковском, Лысьве и Березниках.

Состав наблюдательного совета обсуждается и будет утверждён позднее.

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