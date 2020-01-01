Рустем Хузин назначен главным тренером ФК «Амкар-Пермь» Контракты с командой предложены восьми футболистам «Звезды» Поделиться Поделиться Твитнуть

Рустем Хузин — главный тренер "Амкара"

Константин Долгановский

Главным тренером ФК «Амкар-Пермь» назначен Рустем Хузин. Об этом объявлено сегодня, 17 июня, на пресс-конференции, посвященной началу подготовки клуба к новому сезону и переходу в ПФЛ.

Ранее Рустем Хузин уже был наставником «красно-черных» в 2012-2013 годах, когда команда выступала в Премьер-лиге. Предыдущий сезон Хузин отработал главным тренером другого пермского футбольного клуба «Звезда».

Вместе с Рустемом Хузиным в тренерский штаб «Амкара» переходят Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков, работавшие в «Звезде». Кроме того, восьми футболистам этой команды предложены контракты с «Амкаром». Часть игроков ответа на это предложение пока не дала.

В команду, помимо пермских игроков, планируется призвать опытных футболистов, поигравших в ПФЛ.

Валерий Чупраков — президент ФК «Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Также в клуб приглашены врачи и технический персонал, работавшие в «Амкаре» в его лучшие годы.

Как заявил на пресс-конференции президент клуба Валерий Чупраков, пермские болельщики ждут возвращения своей любимой команды на высокий уровень, и в течение двух лет перед «Амкаром» стоит задача выйти в НФЛ — второй по силе дивизион отечественного футбола. По словам Чупракова, клуб имеет для этого достаточно прочную финансовую основу. Уже сейчас без помощи из бюджета собрано 150 млн. руб. Это 75 % планируемых спонсорских поступлений.

На пресс-конференции также было заявлено, что свои матчи «Амкар-Пермь» будет проводить на стадионе «Звезда» и в манеже «Пермь Великая». При этом вход на игры команды будет платным.

Руководство «Амкара» анонсировало плотную работу с болельщиками и надеется вернуть пермяков на трибуны стадионов.

Новая эмблема Амкара

ФК «Амкар»

В ходе пресс-конференции была представлена новая эмблема клуба. Она выполнена в форме щита, а 11 полос, взмывающих вверх, символизируют 11 игроков на поле, стремящихся к победе. Внутри эмблемы присутствует буква «А». Под полосами располагается пятиугольник футбольного мяча. Отмечается, что это дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.

Напомним, бренд «Амкар» был приобретен в краевую собственность (назывались суммы от одного до пяти млн рублей) летом 2020-го по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В начале апреля 2021 года клуб официально зарегистрировал новое юрлицо — Автономная некоммерческая организация «Амкар-Пермь».

20 мая «Амкар-Пермь» принят в состав участников ПФЛ. После получения лицензии руководство клуба приступило к формированию тренерского штаба и состава команды.

1 июня клуб «Амкар-Пермь» подписал соглашение с первым официальным спонсором. Им стала компания Winter Technologies Group.

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