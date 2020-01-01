Валерий Чупраков назначен президентом ФК «Амкар» Футбольный клуб прошел процедуру официальной регистрации Поделиться Поделиться Твитнуть

Футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации в качестве автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь», сообщили в минспорте Пермского края. Президентом клуба стал Валерий Чупраков.

«Это было неожиданное предложение, но очень почётное, — прокомментировал Чупраков своё назначение. — Я благодарен руководству региона за доверие».

Валерий Чупраков был первым президентом ФК «Амкар» в 1993–2010 годах.

Клуб «Амкар» собирается подавать заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2021/2022.

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