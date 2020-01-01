Дмитрий Махонин заявил о том, что достигнута договорённость с пятью компаниями по спонсированию «Амкара» При этом он отметил, что компании готовы дать «относительно небольшие деньги» Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью радиостанции «Эхо Москвы в Перми» 9 февраля рассказал о поиске спонсоров для возрождённого футбольного клуба «Амкар».

«Есть принципиальная договорённость с некоторыми спонсорами о поддержке клуба. Это порядка пяти спонсоров, которые готовы дать относительно небольшие деньги. Все — пермские компании», — сообщил Дмитрий Махонин.

Но губернатор не уточнил, какие именно компании готовы спонсировать клуб. Источники «Нового компаньона» также не назвали потенциальных спонсоров, отметив, что «губернатор лично ведёт переговоры».

Кроме того, Махонин рассказал, что в качестве консультанта развития клуба выступает его создатель и экс-президент Валерий Чупраков.

«Ломать не строить, нам нужен опытный человек, который имел опыт создания такого клуба, который любит Пермский край, который, когда узнал что есть планы по его возрождению, — сразу откликнулся. Но какая форма сотрудничества с ним будет — это вопрос консультаций», — пояснил губернатор.

Напомним, сейчас «Амкар» проходит процедуру лицензирования для заявки в ПФЛ (Профессиональную футбольную лигу, третью по значимости в России) на будущий сезон.

Экс-наставник клуба Гаджи Гаджиев ранее сообщал, что также готов выступить в качестве консультанта клуба.

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