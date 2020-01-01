Григорий Серёдкин Экс-наставник «Амкара» Гаджиев готов безвозмездно помогать возрождённому клубу Известный российский тренер возглавлял «красно-чёрных» более трёх лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Гаджи Гаджиев

Бывший тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев готов безвозмедно помогать возрождённому клубу. Об этом он рассказал в диалоге с РИА Новости.

Так, 75-летний специалист не готов вернуться на тренерский мостик «красно-чёрных». Однако он отметил, что не против безвозмездно консультировать возрождённый клуб.

«У нас есть масса проектов, связанных с развитием футбола в Дагестане. Всё это продвигается и мной. Поэтому было бы неправильно сказать, что я вернусь в Пермь, где мне очень нравилось, кстати. Но быть в контакте, помогать я готов, я всегда на связи. Также могу появиться в Перми в качестве гостя своих друзей, которых у меня в городе очень много. Они все любители футбола, все болели за «Амкар» и способны ему помочь. Могу приехать погостить и обменяться мнениями по перспективам развития клуба, это нормально», — заявил тренер информагенству.

Гаджи Гаджиев возглавлял пермский «Амкар» с 2015 по 2018 годы. Сейчас известный российский тренер является президентом ФК «Махачкала», выступающего в группе «1» первенства ПФЛ.

Напомним, во время субботнего прямого эфира губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что краевые власти продолжают работать над возрождением «Амкара». Сейчас идут работы по получению клубом лицензии, регистрации клуба в Профессиональной футбольной лиге.

«Это будет не совсем возрождение нашего знаменитого клуба, потому, что в этом есть много юридических тонкостей. Был приобретён бренд «Амкара». Он передан молодежной команде. Сейчас ведётся работа. Привлекаем спонсоров, и в этом есть определённые успехи», — отметил глава региона.

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