Клубу «Амкар-Пермь» нашли первого официального спонсора Им стала компания Winter Technologies Group Поделиться Поделиться Твитнуть

1 июня состоялось подписание трехстороннего соглашения между Пермским краем, компанией Winter Technologies Group и футбольным клубом «Амкар-Пермь». Документ закрепил намерение властей Прикамья и первого официального спонсора оказывать команде помощь, сообщает пресс-служба краевого правительства.





«Футбол – самый популярный вид спорта. «Амкар» знают по всей стране, помнят, поэтому мы с благодарностью, ответственностью и гордостью отнеслись к предложению стать частью клуба», – сказал генеральный директор Winter Technologies Group Дмитрий Пылев.





Напомним, бренд «Амкар» был приобретен в краевую собственность летом 2020-го по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В начале апреля 2021 года клуб официально зарегистрировал новое юрлицо – Автономная некоммерческая организация «Амкар-Пермь».





Перед клубом поставлена амбициозная задача по выходу в Национальную футбольную лигу. Президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков уверен, что цель будет достигнута в течение двух лет.





«В любом деле нужна уверенность, а она придается, когда есть надежные партнеры. Подписанное сегодня соглашение создает надежный тыл», – отметил Валерий Чупраков.





В планах краевых властей – привлечение и ряда других спонсоров.





В настоящий момент футбольный клуб «Амкар-Пермь» приступает к формированию тренерского штаба и подбору игроков.





WTG (Winter Technologies Group) – сообщество компаний, специализирующихся на разработках и внедрении инновационных решений для создания комфортной и безопасной жизни зимой. Оно было сформировано основателем Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ, Пермский край) Рустамом Гильфановым. УЗПМ объединяет научно-исследовательский центр и производственные мощности в Пермском крае и в Московской области.

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