Григорий Серёдкин «Амкар» вернулся в профессиональный футбол Клуб получил лицензию на выступление в ПФЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Комиссия по рассмотрению заявок клубов — потенциальных дебютантов профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2021/2022 выдала лицензию ФК «Амкар». Таким образом, пермский клуб три года спустя возвращается в профессиональный футбол.

Напомним, процесс возрождения команды запустился летом 2020 года, когда бренд «Амкара» приобрели краевые власти. Осенью 2020 года и весной 2021 года клуб выступал в III дивизионе.

А 7 апреля 2021 года было официально зарегистрировано новое юридическое лицо профессионального клуба — АНО «Амкар-Пермь». Президентом клуба стал знакомый пермскому болельщику Валерий Чупраков.

Отметим, на данный момент в ПФЛ выступает ещё один пермский клуб — ФК «Звезда». Сейчас подопечные Рустема Хузина занимают шестую строчку турнирной таблицы группы «4».

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