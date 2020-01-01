«Победа» выполнила первый регулярный рейс из Перми в Ларнаку с загрузкой 97% Авиакомпания планирует осуществлять полётную программу на Кипр до конца сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Авиакомпания «Победа» выполнила первый регулярный рейс из Перми в Ларнаку (Кипр) с загрузкой 97%. В первый перелёт в курортный город отправились 184 пассажира, сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Как отмечается в сообщении, рейсы на Кипр «Победа» планирует выполнять по понедельникам еженедельно. Время в пути 4 ч 50 мин. Вылет из Перми— в 6 час.10 мин., обратный вылет из Ларнаки — в 9 час. 35 мин.

Полётная программа на Кипр рассчитана до конца сентября.

26 апреля из Перми вылетел первый в этом году рейс в Ларнаку (Кипр) авиакомпании «Россия».

Свою полетную программу по маршруту Пермь — Ларнака — Пермь уже выполняет компания «Уральские авиалинии».

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