Мария Сыропятова Из Перми вылетел первый в этом году рейс на Кипр Из-за введенного на острове локдауна была вероятность, что вылет отменят Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 апреля из Перми вылетел первый в этом году рейс в Ларнаку (Кипр). Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе пермского аэропорта. Рейс выполняет авиакомпания «Россия». Борт Боинг-737 вылетел вовремя, в 16:35. Загрузка рейса почти полная: 180 пассажиров на 189 мест.

Пока в расписании пермского аэропорта значится только один полёт из Перми на Кипр – 26 апреля.

Напомним, что Кипр с 26 апреля по 9 мая ввёл локдаун: с 21:00 до 5:00 утра будет действовать комендантский час. Также полностью закрываются все рестораны, кафе, бары, магазины, кроме продуктовых. Из дома можно будет выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС.

Аэрофлот отменил рейсы из Москвы в Ларнаку и Пафос, и из Санкт-Петербурга в Ларнаку на майские праздники (с 26 апреля по 16 мая). Об этом, ссылаясь на телеграмму авиакомпании коммерческим партнёрам, пишет Вестник АТОР. Пассажирам отмененных рейсов на Кипр «Аэрофлот» предлагает однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, в пределах срока действия билета.

Вчера, 25 апреля, авиакомпания «Северный ветер» осуществила первый рейс по маршруту Пермь-Ереван. Загрузка самолета составила 25%: при наличии 220 мест на борт поднялись 54 пассажира. Авиакомпания планирует выполнять рейсы в Армению из Перми до 24 октября.

Также в расписании пермского аэропорта есть рейсы в Ереван от авиакомпании «Уральские авиалинии», первый рейс запланирован на среду, 28 апреля.

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