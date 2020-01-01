«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов из Перми в Ларнаку Первый рейс запланирован на 28 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы из Перми на Кипр. Первый вылет в Ларнаку, как заявляет перевозчик, состоится 28 апреля.

На сайте «Уральских авиалиний» уже открыта продажа билетов, однако в расписании аэропорта Перми данное направление пока отсутствует, сообщает «Рифей»

Частота полётов из Перми на Кипр — раз в неделю. Рейсы будут осуществляться по средам на самолётах Airbus A320. Цены на билеты в одном направлении начинаются от 17 тыс. руб..

Ранее «Новый компаньон» сообщал о возможном открытии прямых рейсов из Перми в Грецию.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.