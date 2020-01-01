Мария Сыропятова Из Перми откроют прямые перелёты в Грецию Первый рейс может состояться 3 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Греция

webturizm.ru

Летом 2021 года из Перми на греческий остров Крит начнут летать чартерные рейсы от туроператора Pegas Touristic. По данным «Нового компаньона», первый перелёт планируется 3 июня, следующий — 14-го.

Затем чартеры из Большого Савино будут отправляться в Грецию каждые десять дней до конца лета.

Во вторник стало известно, что с 14 мая Греция планирует принимать туристов из России без ограничений (сейчас действует лимит — 4000 туристов из России в неделю). Как передаёт «Интерфакс-туризм», для въезда понадобится либо сертификат о прививке от коронавируса, либо справка о наличии антител, либо отрицательный тест ПЦР.

Напомним, что о запуске прямых перелётов в Ларнаку (о. Кипр) из Перми сообщалось в феврале.

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