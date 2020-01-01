Мария Сыропятова Из Перми запустят чартеры в Турцию, также запланированы полёты на Кипр Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании международного аэропорта «Пермь» появились чартерные рейсы в турецкую Анталью авиакомпанией Royal Flight. Согласно сайту перевозчика, она является главным партнёром туроператора Coral travel.

В расписании указано, что полёты будут осуществляться с 26 февраля по 26 марта по пятницам, а с 16 по 23 марта — по вторникам.

По словам президента Пермской туристической гильдии Данила Поздеева, это решение вполне ожидаемо.

«Отложенный спрос из-за ограничений прошлого года должен сделать востребованным пляжный отдых весной-летом 2021 года. Мы уже сейчас наблюдаем повышенное бронирование. И конечно, большинство туроператоров запустят чартерные рейсы в Турцию, поскольку именно эта страна традиционно востребована у пермских туристов, и фактически сейчас это единственное доступное летнее направление массового отдыха за границей», — рассказал «Новому компаньону» Данил Поздеев.

Кроме того, туроператор «Библиоглобус» планирует запустить чартеры из Перми на кипрскую Ларнаку с 26 апреля. Но рейсы туда пока в расписании из Перми не значатся. При этом из Москвы полёты по этому направлению запланированы уже с 7 марта.

Напомним, с 8 февраля пермскому аэропорту разрешено выполнение международных рейсов.

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