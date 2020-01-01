За неделю на пожарах в Пермском крае погибли 10 человек Ещё девять жителей региона получили травмы Поделиться Поделиться Твитнуть

пожар в Юго-Камском

Следственный комитет России

С 7 по 14 июня в Пермском крае произошло 212 пожаров, сообщает ТК ВЕТТА. Девять человек получили травмы, 10 жителей Прикамья погибли.

Органы дознания ГУ МЧС России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства и причины пожаров с летальным исходом. Кроме того, Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели 7 июня на пожаре в Юго-Камском четырёх человек, трое из которых — дети. Ночью 10 июня в посёлке Тёплая Гора Горнозаводского городского округа произошёл пожар, в ходе ликвидации которого были обнаружены тела двух мужчин. Продолжается доследственная проверка.

Основные причины возгораний в жилых помещениях — неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.

Также в краевом министерстве территориальной безопасности поясняют, что большинство сообщений о пожарах за последнюю неделю связаны с горением мусора, пуха и травы. В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности.

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