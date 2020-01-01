Елена Бардукова На пожаре в Горнозаводском округе погибли двое мужчин В настоящее время проводится доследственная проверка Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Ночью 10 июня в посёлке Тёплая Гора Горнозаводского городского округа произошёл пожар. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что при пожаре погибли двое мужчин.

Сообщение о возгорании поступило в 00:15 местного времени. В ликвидации пожара принимали участие 11 единиц техники и 29 человек личного состава. В 01:44 пожар удалось локализовать, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю

На месте происшествия работают сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю и следователи регионального СУ СКР. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

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