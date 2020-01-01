В Пермском крае по факту гибели на пожаре четырёх человек возбуждено уголовное дело Среди погибших было трое детей Поделиться Поделиться Твитнуть

пожар в Юго-Камском

Следственный комитет России

В СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели во время пожара четырёх жителей пос. Юго-Камского Пермского муниципального округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь на 7 июня 2021 г. в пос. Юго-Камском по адресу ул. Советская, 83 произошло возгорание в двухэтажном 4-х квартирном одноподъездном, кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями и лестничным маршем. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих детей: девочки 2014 г. р. и двух мальчиков, 2009 г. р. и 2014 г. р., а также мужчины 1953 г. р.

При осмотре тел, проведённом следователями, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях поступило 3 часа 33 мин. местного времени.

На момент прибытия пожарных горел деревянный двухэтажный тамбур к кирпичному двухэтажному дому, существовала угроза распространения огня на два соседних деревянных дома.

Площадь пожара составила 80 кв. м.

К реагированию на происшествие привлекались 59 человек и 19 единиц техники.

За период с 31 мая по 6 июня в Пермском крае произошло 115 пожаров, на которых погибло 6 чел, получили травмы 8 чел., спасено 7 чел.





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