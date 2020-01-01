Елена Синица Суд частично изменил приговор экс-вице-премьеру Роману Кокшарову Ему разрешили занимать госдолжности Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Кокшаров

Константин Долгановский

В пятницу, 4 июня, Пермский краевой суд частично изменил приговор бывшему вице-премьеру краевого правительства Роману Кокшарову. Об этом сообщает Properm.

Как пишет издание, сегодня суд принял решения отменить для Кокшарова запрет занимать должности в органах власти. В остальном приговор остался прежним.





Напомним, 16 марта 2021 года Ленинский районный суд признал Романа Кокшарова виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1, ст. 286 УК РФ), повлёкших нарушение прав граждан и организаций, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в 200 тыс. руб. Помимо этого, ему на два года запретили занимать государственные должности. Затем от штрафа бывшего чиновника освободили в связи с истечением срока исковой давности.





По версии следствия, в 2017 году, находясь в должности вице-премьера краевого правительства, Роман Кокшаров, превысив полномочия, убедил бывшего главу Гайнского района Владимира Исаева фиктивно ввести режим чрезвычайной ситуации. Это позволило району приобрести два катера без проведения конкурсной процедуры из средств краевой казны. Также при содействии Романа Кокшарова одна из компаний получила подряды на дорожные работы в Кунгурском и Ординском районах, а также на реконструкцию стадиона «Шахтёр» в Кизеле и спортплощадки в Кунгуре.





Однако Кокшаров посчитал приговор необоснованным и обратился с апелляцией в краевой суд.

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