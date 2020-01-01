Елена Лодыгина журналист Суд назначил Роману Кокшарову условное наказание и штраф И лишил права занимать государственные должности Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ленинском районном суде сегодня завершилось оглашение приговора бывшему первому заместителю председателя правительства Роману Кокшарову. Суд признал его виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ему назначили условное наказание в виде двух лет лишения свободы, а также штраф в 200 тыс. руб. Кроме того, два года ему запрещено занимать государственные должности.

Роман Кокшаров

Константин Долгановский

Уголовное дело в отношении Романа Кокшарова было возбуждено в 2019 году вторым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю по материалам УФСБ. Первый эпизод связан с деятельностью компании ООО «ДСК «Магистраль», учредителем которой является Алик Адамян. Как сказано в обвинительном заключении, Адамян являлся лишь номинальным владельцем. Фактически деятельностью общества управлял Эдуард Егоян, которого контролировал Роман Кокшаров.

Обвинение считает, что при содействии Романа Кокшарова компания получила подряды на дорожные работы в Кунгурском и Ординском районах, а также на реконструкцию стадиона «Шахтёр» в Кизеле и спортплощадки в Кунгуре. По данным расшифровки телефонных переговоров, бывший чиновник давал Егояну распоряжения, касающиеся деятельности ДСК «Магистраль».

Второе преступление было совершено в 2017 году в Гайнском районе. Бывшего чиновника обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В Гайнском районе не была обеспечена переправа между Верхнестарицким и Кебратским сельскими поселениями. В связи с чем жители поселений неоднократно обращались в местную администрацию с жалобами на высокие цены частных перевозчиков, работающих без необходимой лицензии.

В 2016 году прокуратура провела проверку и через суд обязала администрацию муниципалитета обеспечить круглосуточную и круглогодичную переправу через Каму для жителей этих двух поселений в срок до 1 июня 2017 года. При этом администрация Гайнского района выполнить решение суда не могла, так как в собственном бюджете таких средств не было, попасть в программу софинансирования не представлялось возможным. Тогда глава Гайнского района Владимир Исаев обратился за помощью к краевым властям.

Однако, по материалам дела и расшифровки телефонных разговоров Кокшарова и Исаева, выяснилось, что Кокшаров убедил Исаева написать письмо главе региона для получения средств на приобретение катеров из резервного фонда и объявить в территории режим чрезвычайной ситуации. При этом в суде ни один свидетель не мог вспомнить ни одного случая, чтобы ранее деньги на покупку судоходных средств выделялись из резервного фонда.

Распорядителем бюджетных средств в данном случае стало министерство транспорта Пермского края, а министерство финансов Пермского края несколько раз возвращало документы на доработку, указывая на тот факт, что судоходные средства закупаются для «муниципальных нужд».

В мае 2017 года Владимир Исаев собрал комиссию по ЧС, где было заявлено об отсутствии переправы, затем подготовил письмо главе региона. В краевом правительстве было подготовлено постановление о выделении средств за подписью тогда врио губернатора Пермского края Максима Решетникова.

В начале июня 2017 года два катера были закуплены без конкурсных процедур у Костромского судомеханического завода за 18,4 млн руб. Затем они были переданы на баланс МУП «Гайныавтотранс».

В прошлом году в Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Романа Кокшарова. Гособвинение запросило суд назначить бывшему чиновнику наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Напомним, Роман Кокшаров был назначен на должность заместителя председателя правительства Пермского края — министра территориального развития Пермского края в 2015 году. Покинул он эту должность в январе 2019 года. Уголовное дело в отношении бывшего зампреда краевого правительства было возбуждено в феврале 2019 года после проверки регионального УФСБ.

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