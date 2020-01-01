Суд признал виновным бывшего вице-премьера Пермского края В Перми проходит оглашение приговора Роману Кокшарову Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Кокшаров

Константин Долгановский

Сегодня в Ленинском районном суде Перми Роману Кокшарову зачитывают приговор. До обеденного перерыва судья успел огласить только его часть, признав бывшего вице-премьера Пермского края причастным к совершению преступлений.

Бывший первый заместитель председателя правительства региона обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следователей СУ СКР по Пермскому краю, он управлял строительной фирмой, которая получала муниципальные контракты. А в 2017 году Роман Кокшаров убедил главу Гайнского района ввести режим ЧС, хотя для этого не было оснований. Объявление режима позволило приобрести два катера без проведения конкурса.

Процесс по делу бывшего первого зама председателя правительства Пермского края в Ленинском суде Перми начался в июне 2020 года. Гособвинение просит суд назначить Роману Кокшарову наказание в виду трёх лет лишения свободны условно с испытательным сроком в два года. Кокшаров на протяжении всего процесса не признает себя виновным.

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