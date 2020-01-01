Григорий Серёдкин Краевой суд приступил к рассмотрению апелляции бывшего вице-премьера Прикамья Адвокат Романа Кокшарова намерен доказывать отсутствие «служебной зависимости» Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Кокшаров

Константин Долгановский

Пермский краевой суд сегодня, 14 мая, приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Романа Кокшарова. В жалобе бывший вице-премьер краевого правительства требует отменить приговор, вынесенный ему Ленинским районным судом 16 марта. В первой инстанции Кокшарова признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Следующее заседание в краевом суде назначено на 21 мая, слушания пройдут без повторной проверки документов.

Сегодня адвокат бывшего вице-премьера Александр Струков сообщил, что в ходе рассмотрения апелляционной жалобы сторона защиты попытается доказать, что обвинения в адрес её клиента были выдвинуты незаконно, так как во всех эпизодах отсутствовала служебная зависимость.

«Когда служебная зависимость отсутствует, в принципе невозможно превысить полномочия. Контроля не было. Какое может быть превышение?» — отметил Александр Струков. При этом, по мнению стороны защиты, не было служебной зависимости и в эпизодах о якобы незаконном участии Романа Кокшарова в предпринимательской деятельности.

В ходе заседания адвокат ходатайствовал о повторной проверке документов дела. Однако судья Лариса Чащухина ходатайство отклонила.

Напомним, что по версии следствия в 2017 году, находясь в должности вице-премьера краевого правительства Роман Кокшаров, превысив полномочия, убедил бывшего главу Гайнского района Владимира Исаева фиктивно ввести режим чрезвычайной ситуации. Это позволило району приобрести два катера без проведения конкурсной процедуры из средств краевой казны. Также при содействии Романа Кокшарова одна из компаний получила подряды на дорожные работы в Кунгурском и Ординском районах, а также на реконструкцию стадиона «Шахтёр» в Кизеле и спортплощадки в Кунгуре.

16 марта 2021 года Ленинский районный суд признал Романа Кокшарова виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч.1, ст 286 УК РФ), повлекших нарушение прав граждан и организаций, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в 200 тыс. руб. Помимо этого, ему на два года запретили занимать государственные должности. Затем от штрафа бывшего чиновника освободили в связи с истечением срока исковой давности.





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