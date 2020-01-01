Мария Сыропятова Мэрия Перми планирует снести здание на ул. Островского, 93 После этого территория будет благоустроена Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В администрации Перми собираются в ближайшее время выпустить распоряжение о сносе одноэтажного здания по ул. Островского, 93. Это подтвердили «Новому компаньону» в мэрии.

На этой территории после сноса здания планируется благоустройство территории: устройство проезжей части бокового проезда, бульвара, газонов с высадкой деревьев, тротуаров, освещения. Здание на ул.Островского,93 может стать первым пошедшим под снос среди всей недвижимости, попавшей под изъятие у собственников в 2019 году.

Напомним, что тогда администрация Перми начала процедуру изъятия земель и недвижимости у предпринимателей в центре Перми. Под неё попали 63 земельных участка и объекта на них, большинство из которых использовались под торговлю. Здание по ул.Островского, 93 было выкуплено одним из первых. Его стоимость вместе с земельным участком составила 38,7 млн руб.

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