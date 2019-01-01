Мария Сыропятова Администрация Перми выкупила здание и земельный участок в центре города за 38,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в 38,7 млн руб. была оценена стоимость выкупа у собственника земли и здания на ул. Островского, 93. Эту же цифру подтвердил источник в мэрии. В 27 млн руб. было оценено здание, ещё 11,7 млн руб. — стоимость земельного участка.

Мария Сыропятова

По данным городской администрации, деньги за это имущество были в полном объёме выплачены предпринимателям по заключённым ранее соглашениям.

В департаменте дорог и транспорта пояснили, что «планируется рассмотреть возможность выделения средств на выполнение проектно-изыскательских работ» в отношении этого земельного участка при формировании бюджета Перми на 2021–2023 годы. Сообщается, что на этой территории после сноса здания планируется благоустройство территории: устройство проезжей части бокового проезда, бульвара, газонов с высадкой деревьев, тротуаров, освещения.

Напомним, что в 2019 году администрация Перми начала процедуру изъятия земель и недвижимости у предпринимателей в центре Перми. Под неё попали 63 земельных участка и объекта на них, большинство из которых использовались под торговлю. Пока городским властям удалось заключить только три соглашения о выкупе — по земле и объектам на Островского, 93, проспекту Комсомольскому, 59а, Петропавловской, 77а, 77б, а также юго-восточнее ул. Петропавловской, 77. Несколько предпринимателей оспаривают стоимость своего имущества в судах. Другие пока не получили его оценку.







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