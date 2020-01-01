Елена Синица Учительницу из Березников, на которую напал лицеист, перевели из реанимации Её состояние оценивается как стабильное Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Архив ИД «Компаньон»

Пострадавшую от нападения школьника в Березниках учительницу перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщает краевой минздрав.

Как сообщают в ведомстве, учительница находится в состоянии средней степени тяжести. Её состояние оценивается как стабильное.

Напомним, в пятницу, 21 мая, в МАОУ «Лицей №1» в Березниках ученик 10-го класса ударил ножом педагога. Учительницу с перевязанным горлом в состоянии средней тяжести увезли в больницу, в этот же день её перевезли в Пермскую краевую клиническую больницу.

Напавшего с ножом на учителя подростка в Березниках отправили под стражу на два месяца.

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