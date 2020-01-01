Елена Синица
Учительницу из Березников, на которую напал лицеист, перевели из реанимации
Её состояние оценивается как стабильное
Пострадавшую от нападения школьника в Березниках учительницу перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщает краевой минздрав.
Как сообщают в ведомстве, учительница находится в состоянии средней степени тяжести. Её состояние оценивается как стабильное.
Напомним, в пятницу, 21 мая, в МАОУ «Лицей №1» в Березниках ученик 10-го класса ударил ножом педагога. Учительницу с перевязанным горлом в состоянии средней тяжести увезли в больницу, в этот же день её перевезли в Пермскую краевую клиническую больницу.
Напавшего с ножом на учителя подростка в Березниках отправили под стражу на два месяца.
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