Региональное МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности Жителей Прикамья просят не разжигать костры и избегать долгого нахождения на солнце Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о высокой пожарной опасности. На юге Прикамья ожидается опасность 4-го класса, передаёт ТК ВЕТТА.

По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в Прикамье будет стоять аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на 7–12 градусов. Пик волны тепла вероятен 15–16 мая, когда по южной части края дневная температура ожидается в пределах +29°…+31°. Осадков при этом не прогнозируется.

Спасательное ведомство просит жителей соблюдать правила безопасности: избегать долгого нахождения на солнце, не разжигать костры и не топить печи.

Напомним, из-за сухой погоды и сильного ветра 1 мая произошёл сильный лесной пожар под Чайковским, площадь возгорания составила 12,2 га. Также в майские праздники были зафиксированы пожары в других территориях Прикамья. А в понедельник, 10 мая, восток Пермского края накрыл смог от лесных пожаров в Тюменской, Курганской и Свердловской областях, который добрался и до краевого центра

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