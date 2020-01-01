Пермь накрыл смог от лесных пожаров Очаги природных возгораний пока находятся за пределами региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

На востоке Пермского края по всей протяженности региона по системе видео мониторинга «Лесохранитель» наблюдается задымление. Причина смога, который накануне добрался и до краевого центра, — лесные пожары в Уральском федеральном округе. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минприроды края.

Очаги крупных природных возгораний зафиксированы на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей.

По прогнозам Пермского ЦГМС, всю неделю в регионе ожидается аномально жаркая погода с превышением климатической нормы на 8-10 градусов. При таких погодных условиях вероятность возникновения лесных пожаров и в Прикамье остаётся очень высокой, предупредили в ведомстве.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.