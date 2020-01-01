Пермь накрыл смог от лесных пожаров
Очаги природных возгораний пока находятся за пределами региона
На востоке Пермского края по всей протяженности региона по системе видео мониторинга «Лесохранитель» наблюдается задымление. Причина смога, который накануне добрался и до краевого центра, — лесные пожары в Уральском федеральном округе. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минприроды края.
Очаги крупных природных возгораний зафиксированы на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей.
По прогнозам Пермского ЦГМС, всю неделю в регионе ожидается аномально жаркая погода с превышением климатической нормы на 8-10 градусов. При таких погодных условиях вероятность возникновения лесных пожаров и в Прикамье остаётся очень высокой, предупредили в ведомстве.
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