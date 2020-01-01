В Пермском крае зафиксировано шесть лесных пожаров Ликвидация возгорания у с. Горевая ведётся до сих пор Поделиться Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Пермском крае по состоянию на 1 мая зафиксировано 6 лесных пожаров на площади 7,95 га. Об этом сообщили в минприроды региона.

Пять возгораний на площади 6,6 га в настоящий момент ликвидированы.

Пожар у с. Гаревая (Чайковский городской округ) накануне вечером локализован на площади 12,2 га. Сейчас ликвидация завершается. На месте работают 11 человек личного состава Чайковской лесопожарной станции, 6 специалистов арендатора лесного участка ООО «Пермагролес», 10 человек ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и 7 единиц техники.

В четырех случаях причиной возгораний стал переход огня с сельхозземель, два пожара начались из-за обрыва линий электропередач.





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