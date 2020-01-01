Предстоящая неделя в Прикамье будет сухой и жаркой В предстоящие выходные температура воздуха может повыситься до +31° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала «Опасные природные явления Пермского края», предстоящая неделя в регионе будет аномально жаркой и сухой.

Во вторник, 11 мая, ожидается небольшая облачность без осадков. На севере дневная температура воздуха составит +19°…+21°, в южной части края и в Перми потеплеет до +24°…+26°. Днём в центральной части края могут пройти локальные слабые дожди с грозами.

В среду, 12 мая, по прогнозам синоптиков, малооблачно, без осадков, днём температура воздуха повысится до +24°…+27°. Ночь также будет тёплой (+8°…+13°).

В четверг, 13 мая, на севере и востоке края немного похолодает (но температура воздуха днём всё равно останется выше +20°), на юге края днём потеплеет уже до +26°…+28°, в Перми возможно до +27°.

В период 14–16 мая, по предварительным прогнозам, установится аномальная жара. Пик волны тепла вероятен 15–16 мая, когда по южной части края дневная температура ожидается в пределах +29°…+31°.

Вероятность ливневых дождей и гроз появится с 16 мая, начиная с северных и западных районов Пермского края.

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