Елена Синица
В Перми продлили изменение движения автобусов №69 и №70
Временное изменение продлено до 15 мая
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Приостановка движения всех видов транспорта по ул. Лифанова на участке от ул. Якова Свердлова до ул. Уральской продлена до 15 мая. В связи с этим автобусы №69 и №70 продолжат следовать по изменённым маршрутам. Об этом сообщает МКУ «Городское управление транспорта».
Так, автобус №69 от остановочного пункта «Улица 1905 года» (на ул. Лифанова) будет направляться по улицам Лифанова, Якова Свердлова, Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова, далее — без изменений.
Маршрут №70 от остановочного пункта «Улица Обросова» будет идти по улицам Лифанова, Анри Барбюса, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, затем по маршруту следования.
Напомним, приостановка движения связана с ремонтом трамвайных путей на ул. Уральской.
Ранее «Новый компаньон» также сообщал об изменении автобусных маршрутов по Компросу.
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