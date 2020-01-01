Елена Синица В Перми продлили изменение движения автобусов №69 и №70 Временное изменение продлено до 15 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Приостановка движения всех видов транспорта по ул. Лифанова на участке от ул. Якова Свердлова до ул. Уральской продлена до 15 мая. В связи с этим автобусы №69 и №70 продолжат следовать по изменённым маршрутам. Об этом сообщает МКУ «Городское управление транспорта».

Так, автобус №69 от остановочного пункта «Улица 1905 года» (на ул. Лифанова) будет направляться по улицам Лифанова, Якова Свердлова, Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова, далее — без изменений.





Маршрут №70 от остановочного пункта «Улица Обросова» будет идти по улицам Лифанова, Анри Барбюса, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, затем по маршруту следования.





Напомним , приостановка движения связана с ремонтом трамвайных путей на ул. Уральской.





Ранее «Новый компаньон» также сообщал об изменении автобусных маршрутов по Компросу.

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