В Перми изменится движение автобусных маршрутов по Компросу 15 и 16 мая& сквозной проезд по ул. Пушкина будет временно закрыт Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 мая до 05:00 17 мая в Перми будет закрыт сквозной проезд по ул. Пушкина на пересечении ул. Пушкина и Комсомольского проспекта. На этот период изменится движение нескольких автобусных маршрутов.

Так, автобусы №№3, 4, 30, 32, 36, 55, 67, 77, следующие в направлении Центрального рынка, будут доезжать по Комсомольскому проспекту до ул. Екатерининской, разворачиваться, следовать по Компросу, ул. Пушкина и далее — по маршрутам следования. В направлении от Центрального рынка — по ул. Пушкина, Комсомольскому проспекту с разворотом на ул. Революции, по Компросу до ул. Пушкина и далее — по маршруту.

Маршруты №№1, 19, 45, 59, 74 в направлении Центрального рынка будут следовать по Комсомольскому проспекту, ул. Екатерининской, Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина — и далее по маршрутам следования. В направлении от Центрального рынка — без изменений в схемах движения.

В пресс-службе администрации Перми отмечают, что все остановочные пункты на маршрутах будут сохранены.

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