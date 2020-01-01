Пермские автобусы №69 и №70 изменят движение Перемены связаны с ремонтом трамвайных путей на ул. Уральской Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 10 мая на ул. Лифанова на участке от ул. Якова Свердлова до ул. Уральской будет прекращено движение транспорта. Остановка движения связана с ремонтом трамвайных путей на ул. Уральской, сообщают в департаменте транспорта городской администрации.

Автобусные кольцевые маршруты №69 и №70 также изменят движении. Автобус №69 «Микрорайон Ива» — «Улица Грачёва» от остановочного пункта «Улица 1905 года» (по ул. Лифанова) будет проходить по улицам Лифанова, Якова Свердлова, Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова — и далее по маршруту следования.

Маршрут №70 «Улица Грачёва» — «Микрорайон Ива» от остановочного пункта «Улица Обросова» будет следовать по улицам Лифанова, Анри Барбюса, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года — и далее по маршруту.

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