Шквалистый ветер в Пермском крае может повториться 4 мая Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

В первой декаде мая через территорию Пермского края ожидается прохождение нескольких циклонов, по их вине погода будет преимущественно дождливой, сообщает сайт «Метеоролог и я».





При этом температура воздуха в среднем ожидается около климатической нормы.





Наиболее тёплая погода с дневной температурой +20° …+25° прогнозируется 4 мая в связи с выходом на Европейскую территорию России активного юго-западного циклона и попаданием Пермского края в его тёплый сектор.





Впрочем, есть и настораживающая новость: в активном циклоне ожидается значительное усиление ветра до 21 м/с. Именно такие порывы фиксировались в Перми 1 мая (по региону — до 24 м/с). Они привели к падению деревьев, остановочных павильонов, рекламных конструкций и обрыву проводов.





Начиная со среды в Прикамье начнётся похолодание. К концу декады днём вновь потеплеет до +20°.

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