Илья Лисняк попробует покинуть ЛДПР через суд Заявление депутата о выходе из партии всё еще не рассмотрено Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Лисняк

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Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк подал иск в Свердловской районный суд Перми на Пермское региональное отделение ЛДПР. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграм.

Причина — затягивание сроков снятия с партийного учета. В марте Илья Лисняк написал заявление о выходе из партии, однако, по словам депутата, оно еще не рассмотрено, а значит формально членство в ЛДПР не прекращено. Лисняк считает это нарушением. По его мнению, членство должно прекращаться с момента подачи заявления, и препятствовать осуществлению этого права нельзя.

«Такие же заявления в суд сегодня направили также другие бывшие депутаты и координаторы местных отделений ЛДПР», - добавил Лисняк.

Координатор реготделения ЛДПР Олег Постников подтвердил «Новому компаньону», что несколько заявлений о выходе из партии действительно пока не рассмотрены:

«Координационный совет в минувшие дни не собирался. Когда он соберётся, я не знаю, поскольку это коллегиальный орган. Что касается сроков. Для нас первичен Устав. В Уставе сроки рассмотрения заявлений не оговорены».

Напомним, в марте 2021 года о выходе из ЛДПР заявили Илья Лисняк, Ирина Форсюк, Марк Коробов.

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