Координатор Добрянского отделения ЛДПР подал заявление о выходе из партии Сдавать депутатский мандат Марк Коробов не намерен Поделиться Поделиться Твитнуть

Марк Коробов

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Координатор Добрянского отделения ЛДПР, депутат думы Добрянского городского округа Марк Коробов подал заявление о выходе из партии. Одновременно с ним о выходе из партии сегодня объявили два экс-депутата в Сенькинском поселении — Сергей Стариков и Евгений Бахматов.

Свое решение "Новому компаньону" Коробов прокомментировал так:

"Когда работа сводится в основном лишь к показухе, инициатива не приветствуется и не поддерживается, а региональное руководство партии не интересуется и не помогает деятельности, продолжать в том же духе невозможно. На данный момент продолжаю свою работу как депутат и общественный деятель".

Решение Марка Коробова о выходе из партии было ожидаемым. Он из команды Ильи Лисняка, который покинул ряды ЛДПР 25 марта. Вслед за ним заявление об уходе из рядов либерал-демократов написала и член общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк.

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