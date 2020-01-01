Елена Синица Член краевого общественного совета ГУ МВД РФ Ирина Форсюк объявила о выходе из ЛДПР Поделиться Поделиться Твитнуть

Член общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк вышла из партии ЛДПР. Об этом она сообщила в своём личном профиле в Instagram.

В числе причин принятия такого решения Форсюк отметила «крайне неблагоприятную атмосферу» в региональном отделении, надменное и грубое отношение к единомышленникам со стороны руководства. Помимо этого, она отметила, что ей «всё чаще становится стыдно за высказывания лидера партии».

«Ассоциироваться с командой регионального отделения ЛДПР нет никакого желания, пойду в свободное политическое плаванье, бороздить просторы личных независимых инициатив», — пишет Ирина Форсюк.

Напомним, ранее о выходе из партии ЛДПР сообщил депутат гордумы Илья Лисняк.

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