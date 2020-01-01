Депутат гордумы Илья Лисняк выходит из ЛДПР Руководство ЛДПР ищет возможности передачи мандата Лисняка другому партийцу Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Лисняк

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Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк выходит из ЛДПР. Об этом он сообщил в Инстаграме.

При этом он планирует доработать до конца срока полномочий думы и принять участие в выборах.

«Прошла любовь, многие партийные инициативы последнего года так и не стали мне близки, а оставаться в партии по инерции никакого смысла не вижу, — пояснил он. — К счастью, политическая система страны стремительно меняется, чувствую необходимость участвовать в этом обновлении, поэтому свою новую политическую повестку намереваюсь представить в самое ближайшее время».

Координатор реготделения ЛДПР Олег Постников сообщил, что сейчас юристы Центрального аппарата партии «уже изучают возможность передачи мандата другому партийцу»:

«По закону мы не имеем права забрать, только если вступит в другую партию. Но было бы порядочным в случае выхода и мандат сдать».

Отметим, что законодательство позволяет сегодня действующему депутату выйти из партии, от которой он был избран, и сохранить мандат.

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