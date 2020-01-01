Елена Синица Пермякам предлагают улететь в Дубай Первый рейс в ОАЭ авиакомпания Azur Air анонсировала на 15 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с мая авиакомпания Azur Air намерена осуществлять перелёты из Перми в Дубай (ОАЭ). Рейсы уже появились в расписании пермского аэропорта.

Согласно табло Большого Савино первый рейс запланирован на 15 мая в 14:25. Лётная программа рассчитана до 30 мая.





Время в пути — пять часов.





Ранее также стало известно, что с мая из аэропорта Большое Савино будут осуществляться перелёты в Каир (Египет). Его заявила авиакомпания Royal Flight.





Кроме этого, открываются перелёты по направлению Пермь — Пафос (Кипр). Перелёт будет осуществлять авиакомпания «Россия».

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