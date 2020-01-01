Из Перми открывают прямой рейс на кипрский курорт Пафос

Перелёт поставлен в расписание аэропорта «Большое Савино»

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Прощай, Кипр

Рейс Перми - Пафос (Кипр) авиакомпании "Россия"  появился в расписании пермского аэропорта. Первый перелёт назначен на 30 апреля. Время в пути  — 4 часа 50 минут. 

Напомним,  разрешение на прямые перелёты из Перми в Пафос авиакомпания получила несколько дней назад. 

Первый в этом году рейс из Перми на Кипр был также выполнен  авиакомпанией «Россия». Он отправился в Ларнаку 26 апреля с почти полной загрузкой (пассажиры заняли 180 мест из 189). 

Сегодня в Ларнаку планируют выполнить первый рейс авиакомпания «Уральские авиалинии». По данным краевого минтранса, его загрузка составляет 71%, билеты купили 115 пассажиров.

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