Мария Сыропятова С мая могут быть запущены прямые перелёты из Перми в Египет Рейс уже появился в расписании аэропорта Большое Савино Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В расписании аэропорта Большое Савино появился прямой рейс из Перми в Каир (Египет). Его заявила авиакомпания Royal Flight.

Первый перелёт поставлен на 13 мая. Авиакомпания планирует осуществлять полётную программу до 1 июля 2021 года, с частотой один день в неделю — по четвергам.

Время в пути — пять часов.

Напомним, 23 апреля президенты России и Египта договорились о возобновлении полноформатного авиасообщения между странами.













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