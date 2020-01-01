Мария Сыропятова
С мая могут быть запущены прямые перелёты из Перми в Египет
Рейс уже появился в расписании аэропорта Большое Савино
В расписании аэропорта Большое Савино появился прямой рейс из Перми в Каир (Египет). Его заявила авиакомпания Royal Flight.
Первый перелёт поставлен на 13 мая. Авиакомпания планирует осуществлять полётную программу до 1 июля 2021 года, с частотой один день в неделю — по четвергам.
Время в пути — пять часов.
Напомним, 23 апреля президенты России и Египта договорились о возобновлении полноформатного авиасообщения между странами.
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