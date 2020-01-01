Россия полностью восстанавливает авиасообщение с Египтом В том числе — между городами РФ и курортами Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото Azur Air

Во время телефонного звонка в пятницу, 23 апреля, главы России и Египта договорились о возобновлении полноформатного авиасообщения между странами.

На сайте Кремля сообщается, что договорённость достигнута «с учётом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах». Условлено, что компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Напомним, о возможном возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта в начале недели журналистам сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Он заявил, что «всё практически решено».

Добавим, авиасообщение между странами было остановлено после крушения над Синайским полуостровом российского авиалайнера в ноябре 2015 года. Рейс по маршруту Шарм-Эль-Шейх — Санкт-Петербург выполняла авиакомпания «Когалымавиа». В катастрофе погибли 224 человека: 217 пассажиров и семь членов экипажа. Было признано, что крушение самолёта произошло вследствие теракта.

В апреле 2018 года были восстановлены регулярные рейсы в Каир, но чартеры для российских туристов остаются закрытыми. При этом делегации российских специалистов по авиабезопасности неоднократно инспектировали аэропорты египетских курортов.

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