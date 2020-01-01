Российские туристы смогут вылететь в Египет и Италию Предположительно авиасообщение с этими странами будет возобновлено в ближайшие месяцы Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что уже в ближайшее время российские туристы смогут вылететь на отдых в Египет. По словам чиновника, «всё практически решено».

Уже во второй половине мая может быть возобновлено авиасообщение с одними из самых популярных курортов Египта – Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом, в настоящее время «прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов», приводит слова своего источник «Интерфакс».

Кроме того, летом может быть возобновлён туристический поток в Италию. Об этом журналистам сообщил Паскуале Терраччано, посол Италии в Москве.

Напомним, 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Мера была вызвана всплеском заболеваемости коронавирусом в этих странах.

При этом после закрытия Турции цены на остальные направления рванули вверх. Тогда же эксперты «Нового компаньона» высказали предположение, что в ближайшее время может открыться Египет, который по дешевизне путёвок мог бы стать реальной альтернативой турецким курортам.

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