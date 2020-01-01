Россия закрывает Турцию до 1 июня Ограничения вызваны ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

С 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

В ближайшие дни будут отменены регулярные и чартерные рейсы в эту страну. Ограничения вызваны всплеском заболеваемости коронавирусом.

Туроператорам рекомендовали остановить продажу путевок в Турцию. А тем туристам, кто уже купил туры на весну, перенести поездку или поменять направление отдыха.

Аналогичные ограничение введены и в отношении Танзании.

О том, что правительство РФ по рекомендации Роспотребнадзора разрабатывает ограничительные меры в отношении Турции, стало известно на прошлой неделе.

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