Турцию могут закрыть для туристов сегодня Вопрос планируют обсудить на заседании федерального оперштаба Поделиться Поделиться Твитнуть

Решение об ограничении авиасообщения с Турцией могут принять 12 апреля. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на минтранс и крупные компании-туроператоры.

Причиной вероятного введения ограничительных мер является сложная эпидемиологическая ситуация в Турецкой Республике. Ежедневно в стране обновляются рекорды по числу заражения коронавирусом.

Так, 8 апреля был зафиксирован максимум с начала пандемии — 55,9 тыс. заразившихся за день. В Турции в 58 провинциях введён комендантский час (покидать дома запрещено с 21:00 до 5 утра), действуют другие жёсткие «антиковидные» правила.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 8 апреля выразила обеспокоенность ухудшением эпидситуации в Турции, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости принятия дополнительных мер для снижения рисков ввоза в Россию новых штаммов коронавируса.

Ожидалось, что решение по Турции будет озвучено на федеральном оперштабе в пятницу, 9 апреля. Однако на сайтах Минтранса, Росавиации, Роспотребнадзора, правительства, президента до сих пор нет никаких сообщений или документов, которые могли бы говорить об ограничении полётов в Турцию.

Как сообщают «Известия», вероятно, решение будет принято 12 апреля на очередном заседании оперштаба или координационного совета при правительстве.

Какими будут ограничения, тоже пока неясно. По словам источников, они могут затронуть прежде всего чартерные рейсы, не исключается введение двухнедельного карантина для прибывающих из Турции. Но полного прекращения авиасообщения между странами с большой долей вероятности не будет.

Добавим, в настоящее время никаких ограничений на полёты в Турцию нет, все запланированные рейсы авиакомпаний выполняются . Туроператоры не отменяют чартерные программы, все они, включая Пермь, проходят по расписанию.





На фоне ожиданий ограничительных мер пермские агентства отмечают массовый отказ туристов от брони путёвок в Турцию.

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