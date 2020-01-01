Первым рейсом из Перми в Стамбул вылетели 180 пассажиров Загурузка воздушного судна составила 82% Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня авиакомпания Nordwind Airlines приступила к выполнению регулярных рейсов из Перми в Стамбул. Рейсы до конца апреля будут осуществляться раз в неделю, по четвергам, с мая частота вылетов увеличиться вдвое – самолёты начнут курсировать по понедельникам и четвергам.

На первом рейсе в Стамбул вылетели 180 пассажиров (82% от загрузки лайнера).

В пресс-службе пермского аэропорта напомнили, что для перелёта в крупнейший город Турции требуется распечатанная справка с ПЦР-тестом на Covid-19 с датой проведения тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета и заполненная анкета. Её форма доступна на сайте register.health.gov.tr.

Ранее «Новый компаньон»писал о том, что пермский аэропорт с 28 марта перешёл на летнее расписание.

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