Аэропорт Перми перешёл на летнее расписание
Рейсы в столицу Прикамья будут осуществлять 15 авиакомпаний
С 28 марта международный аэропорт «Пермь» перешёл на летнее расписание. Оно будет действовать до 30 октября 2021 года. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе аэропорта, рейсы в столицу Прикамья будут осуществлять 15 авиакомпаний по 22 внутренним направлениям и 5 международным.
Больше всего рейсов (до 9 в день) останется на московском направлении.
Авиакомпании Аэрофлот и Nordwind Airlines продолжат совершать рейсы в Шереметьево. В мае перелеты во Внуково возобновит авиакомпания "Победа". В Домодедово ежедневно будет осуществлять рейсы авиакомпания S7 Airlines. В мае перелет в этот столичный аэропорт запустит и авиакомпания Red Wings.
В Санкт-Петербург полеты до 5 раз в неделю будут выполнять авиакомпании Россия, Победа и Smartavia.
В региональной программе полетов предусмотрены рейсы в Казань, Новый Уренгой, Волгоград, Усинск, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сургут, Тюмень, Уфу, Новосибирск, Калининград, Самару.
Полётную программу на черноморское побережье составляют рейсы в Сочи, Симферополь, Анапу и Геленджик.
Международная регулярная программа на сегодня представлена тремя странами: Турция, Армения и Киргизия.
В начале марта авиакомпания Nordwind Airlines начала полёты в Бишкек и Ош, которые продолжатся в рамках летнего расписания, а в апреле первый самолет направится в столицу Армении — Ереван. Также авиакомпания Nordwind Airlines с 1 апреля откроет для пермяков новый регулярный рейс в Стамбул. Полёты будут осуществляться по четвергам.
С июня авиакомпания Победа запускает полётную программу в Анталию. Регулярные рейсы лоукостер планирует выполнять два раза в неделю.
В международной чартерной программе на данный момент прямые перелеты запланированы только в турецкую Анталию.
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