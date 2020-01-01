Аэропорт Перми перешёл на летнее расписание Рейсы в столицу Прикамья будут осуществлять 15 авиакомпаний Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 28 марта международный аэропорт «Пермь» перешёл на летнее расписание. Оно будет действовать до 30 октября 2021 года. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе аэропорта, рейсы в столицу Прикамья будут осуществлять 15 авиакомпаний по 22 внутренним направлениям и 5 международным.

Больше всего рейсов (до 9 в день) останется на московском направлении.

Авиакомпании Аэрофлот и Nordwind Airlines продолжат совершать рейсы в Шереметьево. В мае перелеты во Внуково возобновит авиакомпания "Победа". В Домодедово ежедневно будет осуществлять рейсы авиакомпания S7 Airlines. В мае перелет в этот столичный аэропорт запустит и авиакомпания Red Wings.

В Санкт-Петербург полеты до 5 раз в неделю будут выполнять авиакомпании Россия, Победа и Smartavia.

В региональной программе полетов предусмотрены рейсы в Казань, Новый Уренгой, Волгоград, Усинск, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сургут, Тюмень, Уфу, Новосибирск, Калининград, Самару.

Полётную программу на черноморское побережье составляют рейсы в Сочи, Симферополь, Анапу и Геленджик.

Международная регулярная программа на сегодня представлена тремя странами: Турция, Армения и Киргизия.

В начале марта авиакомпания Nordwind Airlines начала полёты в Бишкек и Ош, которые продолжатся в рамках летнего расписания, а в апреле первый самолет направится в столицу Армении — Ереван. Также авиакомпания Nordwind Airlines с 1 апреля откроет для пермяков новый регулярный рейс в Стамбул. Полёты будут осуществляться по четвергам.

С июня авиакомпания Победа запускает полётную программу в Анталию. Регулярные рейсы лоукостер планирует выполнять два раза в неделю.

В международной чартерной программе на данный момент прямые перелеты запланированы только в турецкую Анталию.

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