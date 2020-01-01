Сенаторы от Пермского края отчитались о доходах Декларации размещены на сайте Совета Федерации Поделиться Поделиться Твитнуть

Члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2020 год. Их декларации размещены на официальном сайте верхней палаты российского парламента.

Согласно опубликованным сведениям доход члена Совета Федерации от Пермского края Андрея Климова в 2020 году составил 6,4 млн руб. Доход его супруги — 873 тыс. руб.

Андрей Климов владеет земельным участком под ИЖС (1500 кв. м), двумя земельными участками по 299 кв. м, находящимися в составе садоводческих объединений, автомобилем Volkswagen Touareg, 1/6 долей квартиры площадью 85 кв. м, совместно с супругой ещё одной квартирой площадью 148 кв. м и двумя летними садовыми домиками на садовом участке.

У супруги Климова, помимо общей квартиры с мужем, есть ещё одна — площадью 41 кв. м, два земельных участка (один под ИЖС), садовый дом и автомобиль Suzuki Vitara.

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков задекларировал годовой доход в размере 20,5 млн руб. Его супруга заработала 696 тыс. руб.

Пушков владеет садовым участком, двумя квартирами, автомобилями Mercedes-Benz E230 и Jaguar XJ.

В собственности супруги сенатора — дачный участок, квартира и жилой дом в стадии незавершённого строительства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о доходах депутатов Госдумы от Пермского края и бывшего губернатора региона, а ныне российского министра экономразвития Максима Решетникова.

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